Dragster-Inferno an der Nordsee: Das Jade Race bei Wilhelmshafen zieht PS-Fans magisch an. Vor typisch norddeutscher Kulisse kämpfen rund 100 Rennteams mit ihren Power-Monstern um den Sieg. Mit dabei: Micha Vogt in seinem Willys Coupé: 900 PS liefert der gewaltige 9,8 Liter-Achtzylinder - mit Lachgas-Einspritzung sind es irrwitzige 1.500! GRIP begleitet ihn bei seinem Dragster-Feldzug auf die Viertelmeile: Auf welchem Platz wird er am Ende landen?