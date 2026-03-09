Die Freizeit Messe Nürnberg ist nach fünf Messetagen mit einer positiven Bilanz zu Ende gegangen. Rund 60.000 Besuchende informierten sich bei etwa 500 Ausstellern über Trends rund um Urlaub, Outdoor, Garten und Freizeit. Besonders gefragt waren Angebote zum Regionaltourismus sowie Inspiration für Ausflüge und Aktivitäten im Freien. Großes Interesse gab es auch in der Touristik-Halle, wo viele Besucher direkt ihre nächste Reise buchten. Die Veranstalter ziehen insgesamt ein zufriedenstellendes Fazit. Die nächste Freizeit Messe Nürnberg findet vom 10. bis 14. März 2027 statt.