Pünktlich wie auf Knopfdruck sorgte Neuschnee für eine wunderschöne Winterkulisse für die vierte Ausgabe des Snowfest Innsbruck (AUT). Vom 21. bis 23. November kamen einige der weltbesten Freeskier und Freestyle Snowboarder zum dritten von fünf Stopps der Rock A Rail Ski & Snowboard Tour 2025 im Herzen der Stadt zusammen. Vor der atemberaubenden Kulisse des Tiroler Landestheaters und der majestätischen Nordkette fand der Rock A Rail Ski & Snowboard Contest statt, bekannt für innovative Setups und technisch anspruchsvolle Rails und Features, die sich perfekt für Streetstyle-Snowboarding und -Skiing eignen.
Sport Freestyle Snowboard & Freeski Elite beeindruckt Zuschauer beim Snowfest Innsbruck 2025
red 24.11.2025 - 10:06 Uhr