Im Rock A Rail Snowboard-Wettbewerb begeisterte Moritz Amsuess (AUT) sein Heimpublikum in Innsbruck mit herausragenden Tricks, u.a. einem Cab 270 Pretzel Out und einem 50-50 Backside Lipslide und sicherte sich damit den ersten Platz bei den Männern. Nate Haust (USA) sicherte sich mit beeindruckenden Kombinationen wie einem Frontboard 270 Out Boardslide den zweiten Platz, während Peter Ershov (RUS) Dritter wurde. Bei den Frauen holte sich Paula Benito (ESP) mit einer spektakulären Performance den Sieg: Ein Front Blunt Indy und einem Frontside 180 Switch 50-50 Half Cab Out brachten ihr den ersten Platz. Anne-Sophie Lechon (BEL) wurde Zweite mit einem starken Frontboard 270 Out und die Österreicherin Selin Lakatha rundet das Podium als Dritte ab.