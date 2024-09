Am Samstag, 31. August war es wieder so weit! Das traditionelle Kinzerplatzfest fand auch heuer am Kinzerplatz vor dem Kulturzentrum Kinzerplatz statt. Ein tolles Programm, Hüpfburg, Kindermalen, Kinderschminken und dem Kasper wurden geboten und lockten zum Mitmachen, Kinder konnten einen Polizeiwagen aus nächster Nähe betrachten oder in einen Rettungswagen des Arbeiter Samariter Bundes klettern. Eis vom Strandgasthaus Birner, Palatschinken selber machen, (Kinder-)Büchertisch und natürlich der mittlerweile obligatorische Infotisch samt Glücksrad des PVÖ Floridsdorf. Liveband "Silent Frequency" sorgte noch einmal für richtige Ferienstimmung am Kinzerplatz in Floridsdorf