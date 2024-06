Am 19. Juni fand das EM-Spiel Deutschland gegen Ungarn in Stuttgart statt. Die Fans zogen in einem Fanmarsch in die MHP Arena in Stuttgart ein. Als die deutsche Mannschaft dann beim Spiel zwei Tore erzielte, waren die Ränge außer sich vor Freude. Unter den Fans waren auch einige Spielerfrauen und prominente Gesichter aus Politik und Fernsehen.