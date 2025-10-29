Es ist eines der Nürnberger Wahrzeichen. Das Max-Morlock-Stadion. Mit rund 50.000 Plätzen ist es sogar eines der größten. Seit 2022 wird nun geplant das Stadion zu renovieren – erweiterte Stehtribünen, Barrierefreie Plätze und das Entfernen der Leichtathletikbahn stehen dabei auf dem Bauplan. Statt den geplanten 200 Millionen Euro wird nun die Renovierung auf 260 Millionen Euro geschätzt und verzögert somit die Fertigstellung.