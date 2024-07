Nach seinem Treffer zum 2:1 Endstand im EM-Achtelfinale gegen Österreich hat der türkische Nationalspieler Merih Demiral den umstrittenen Wolfsgruß gezeigt — ein Handzeichen und Symbol der „Grauen Wölfe“. Als „Graue Wölfe“ werden die Anhänger:innen der rechtsextremistischen „Ülkücü-Bewegung“ bezeichnet, die in Deutschland vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Demiral, der beide Treffer in der Partie erzielte, erklärte, hinter seinem Jubel stecke „keine versteckte Botschaft“. Er wollte lediglich „demonstrieren, wie sehr ich mich freue und wie stolz ich bin.“ Es werde hoffentlich noch mehr Gelegenheiten geben, diese Geste zu zeigen. Im Vorfeld des Achtelfinals hatte die Gesellschaft für bedrohte Völker (GfbV) die Europäische Fußball-Union aufgefordert (UEFA), den Wolfsgruß in den Stadien nicht zu tolerieren.