Die Mannschaft der BR Deutschland qualifizierte sich in den Jahren 1970 und 1971 über die Gruppenphase für das Viertelfinale der Fußball-EM, in dem es in Hin- und Rückspiel gegen England um die Teilnahme an der Endrunde in Belgien ging. Die Mannschaft von Bundestrainer Helmut Schön gewann die erste Partie in England mit 3:1 und ließ beim Rückspiel in Berlin nichts mehr anbrennen — durch ein 0:0 stand die BR Deutschland im Halbfinale gegen Endrundengastgeber Belgien. Zwei Tore von Stürmer Gerd Müller entschieden das Semi-Finale in Antwerpen zugunsten der DFB-Elf — Endstand 2:1. Im Endspiel am 18. Juni vor gut 43.000 Fans in Brüssel traf die Mannschaft um Kapitän Franz Beckenbauer auf die Sowjetunion und holte mit überzeugendem Offensivfußball beim 3:0 den ersten EM-Titel für eine deutsche Mannschaft.