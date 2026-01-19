Die LAAX OPEN, Europas prestigeträchtigster Freestyle-Wettbewerb, finden an diesem Wochenende in der Schweiz statt. Wie alle vier Jahre ist das Event die letzte Möglichkeit, sich für die Olympischen Spiele zu qualifizieren. Rund 250 Athletinnen und Athleten treten in den Disziplinen Freeski Slopestyle, Snowboard Slopestyle und Snowboard Halfpipe an. Die ersten Finals des Wochenendes wurden am Samstagnachmittag ausgetragen. Der chinesische Superstar Eileen Gu (in den USA geboren) schrieb Geschichte, indem sie mit nur 22 Jahren ihren 20. Weltcupsieg feierte. Im Freeski-Slopestyle der Männer sicherte sich der Norweger Birk Ruud, ebenso wie Eileen Gu, seinen zweiten LAAX-OPEN-Sieg in Folge.