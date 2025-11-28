Nachdem der Spieler der Go Ahead Eagles beim Stand von 3:0 für den VfB Stuttgart eingewechselt wurde, agierte nicklich und provozierte niederträchtig. Immer wieder fasste er sich an die Nase. Der Adressat seiner Geste: der VfB-Stratege Angelo Stiller – der entsprechend wütend wurde. Und der sich der Unterstützung seiner Teamkollegen sicher sein konnte. Wir haben im #PodCannstatt über das ekelhafte Verhalten gesprochen.