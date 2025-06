Drake hat sich in einem Instagram-Post über seine jüngsten Verluste beim Glücksspiel geäußert. Neben einem Screenshot von Wettscheinen teilte er mit: „Verluste sind im Moment so schlimm“. Er verriet, dass er im vergangenen Monat fast 125 Millionen Dollar gesetzt hat, was zu einem Gesamtverlust von etwa 8 Millionen Dollar bei verschiedenen Sportarten führte. Er nannte zwar keine Einzelheiten, aber wahrscheinlich spielten NBA- und NHL-Playoff-Spiele eine Rolle. Kürzlich wettete er sogar 750.000 Dollar auf ein Kricketspiel. Drake hat seit langem einen Vertrag mit der Glücksspielplattform Stake und postet seinen Instagram-Followern häufig Wetten mit hohen Einsätzen, sowohl Gewinne als auch Verluste. "Ich bin ein fehlerhafter Sportfan, das werde ich nicht leugnen. Das ist nicht meine Gabe. Ich lasse jeden damit rechnen. Ich bin mir sicher, wenn du an den Drake-Fluch glaubst, wird es in Zukunft noch viel mehr Inhalt geben, um deine Theorien zu bestätigen, denn meine Ausrutscher werden nicht ausgezahlt. Aber eines Tages werde ich ein Parlay haben, das verrückt ist“, so Drake. Trotz der jüngsten Flaute hat Drake Wetten im Wert von 800.000 Dollar auf die NBA-Finals 2025 abgeschlossen und darauf gesetzt, dass Oklahoma City Indiana mit 6 bis 10 Punkten Vorsprung besiegt. Was die Musik angeht, so wird gemunkelt, dass Drake an einem neuen Album mit dem Titel „Iceman“ arbeitet, aber es gibt noch keine offizielle Ankündigung.