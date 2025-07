Im portugiesischen Gondomar haben Familie und enge Freunde des portugiesischen Fußball-Nationalspielers Diogo Jota vom FC Liverpool und dessen Bruder André da Silva bei einer emotionalen Trauerfeier Abschied genommen. Die beiden Fußballer waren in Spanien bei einem Autounfall tödlich verunglückt. Die Fußballwelt reagierte geschockt auf die Todesnachricht. Bei der Trauerfeier in Portugal bot Rute Cardoso, die junge Witwe, einen Anblick, den viele nie vergessen werden. Sie erschien ganz in Weiß – keine Spur von traditioneller schwarzer Trauerkleidung. Stattdessen trug sie ein schlichtes, elegantes Outfit in der Farbe, in der sie geheiratet hatte: eine weiße Bluse mit Lochmuster und eine helle Hose. Denn Jota und Rute Cardoso hatten erst vor zwei Wochen geheiratet. Sie haben drei gemeinsame Kinder. Die beiden waren schon seit ihrer Schulzeit ein Paar.