Die boot 2025 in Düsseldorf ist der perfekte Ort, um Wassersport in all seinen Facetten zu erleben. Mit Mitmachaktionen wie Kanu- und Kajakfahren, Pumpfoiling, Wakeboarden und Segeln bietet die Messe Abenteuer für alle – egal ob Anfänger oder Profi. Highlights wie das Love Your Ocean Projekt oder der Hochseilgarten machen den Besuch unvergesslich. Probieren, entdecken und staunen!