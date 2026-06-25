Fußball und Mode wachsen seit Jahren immer stärker zusammen. Viele Profis sorgen längst nicht mehr nur auf dem Spielfeld für Aufmerksamkeit, sondern setzen auch in der Fashion-Welt Akzente. Im Zuge der Fußball-WM 2026 blickt der Artikel auf einige der bekanntesten Fußballer, die bereits über internationale Laufstege gegangen sind. Zu den prominentesten Beispielen zählt Ronaldinho. Die brasilianische Fußballlegende lief bei der Herbst/Winter-Show 2024/2025 von KidSuper in Paris über den Runway. Auch Declan Rice sammelte Laufsteg-Erfahrung, als er bei einer Show von Labrum London im Emirates Stadium auftrat. Der ehemalige französische Nationalspieler Djibril Cissé entwickelte sich sogar zu einem regelmäßigen Gast auf Modenschauen. Nach seinem Debüt bei Jean Paul Gaultier lief er später unter anderem für Marine Serre und Y-3. Eduardo Camavinga wiederum zog bei der Balenciaga-Haute-Couture-Show für Herbst/Winter 2022/2023 die Aufmerksamkeit der Modewelt auf sich. Auch deutsche Nationalspieler sammelten Erfahrungen auf dem Laufsteg. Im Rahmen der Trikotpräsentation zur Europameisterschaft 2012 präsentierten Thomas Müller, Lukas Podolski, Toni Kroos, Per Mertesacker und Holger Badstuber die neuen DFB-Trikots auf einem mit Rasen ausgelegten Catwalk. Weitere bekannte Namen auf der Liste sind Paulo Dybala, Zinédine Zidane, Héctor Bellerín und Cristiano Ronaldo. Während Dybala bei Dolce & Gabbana auftrat und Zidane gemeinsam mit Yohji Yamamoto für Y-3 über den Laufsteg lief, präsentierte Ronaldo 2015 sogar seine eigene CR7-Footwear-Kollektion im Rahmen einer Modenschau in Portugal. Die Beispiele zeigen, wie eng die Welten von Fußball und Mode inzwischen miteinander verbunden sind – und dass viele Profis längst auch abseits des Rasens als Stilvorbilder wahrgenommen werden.