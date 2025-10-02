Die World Rookie Skateboard Finals 2025 haben diesen Sonntag, den 28. September in Velenje (SLO) stattgefunden. Im 2.200 Quadratmeter großen Skatepark „Urbani Park Velenje“ konnten die jungen Nachwuchstalente ihr Können zeigen. Der Urbani Park Velenje wurde vom slowenischen Skateboarder Chris Khan entworfen und vor einem Jahr eingeweiht. Die Kids wählten ihn zu einem der besten Skateparks, in denen sie je gefahren sind, und zum perfekten Austragungsort für das Finale um den Titel des World Rookie Tour Skateboarding Champions.