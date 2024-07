Jetzt wird es ernst: Am Freitag ist in Stuttgart anlässlich des Viertelfinals, in dem Deutschland gegen Spanien spielt, ein großer Fanmarsch der Deutschland-Fans zur MHP-Arena in Bad Cannstatt geplant. Dafür werden ab 13.30 Uhr einige Straßen gesperrt: Betroffen sind die B14, die Wolframstraße, die Uferstraße, die Neckartalstraße und die König-Karls-Brücke. Die Stadt Stuttgart erwartet, dass sich Zehntausende Fans am Marsch beteiligen. Auch unsere Zeitung ist vor Ort und zeigt das Geschehen im Livestream, den Sie hier verfolgen können: Der Fan-Walk beginnt um 14 Uhr und startet im Mittleren Schlossgarten. Für Verpflegung vor Ort ist nach DFB-Angaben gesorgt, außerdem werden kostenlose Deutschland-Fahnen verteilt – solange der Vorrat reicht.