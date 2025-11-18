GRIP ist bei den krassesten Beschleunigungsrennen der Welt hautnah dabei. Beim Unlim 500 in Russland duellieren sich millionenschwere Geschäftsmänner mit ihren bis an die Schmerzgrenze hochfrisierten Sportwagen. Kopf an Kopf auf der 1,6 Kilometer lange Geraden - wer ist schneller? Am anderen Ende der Welt geht's weniger edel zu, aber dafür umso gefährlicher: Beim "El Mirage" in der ultraflachen Salzwüste versuchen PS-verrückte Amerikaner, aber auch deutsche Teilnehmer, mit selbstgebauten Boliden Beschleunigungsrekorde zu brechen.