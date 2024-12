Nach den ersten zwei Stopps in Thun (SUI) und Innsbruck (AUT) reisten 50 Freestyle Snowboarder und Freeskier aus 19 Ländern nach Den Haag (NED) zum dritten und letzten Stopp der Rock A Rail Ski & Snowboard Tour 2024, um die Toursieger zu krönen. Beim Snowfest Den Haag ist der gigantische Rock A Rail Cage – eine 43 Meter lange, 17 Meter breite und 7,5 Meter hohe Konstruktion, die kreative und wagemutige Tricks ermöglicht – erneut das große Highlight. Tucker Fitzsimons (USA) dominiert den Rock-A-Rail-Skiwettbewerb der Männer mit einer Vielzahl von Tricks und gewinnt nicht nur in Den Haag sondern auch den Gesamttitel 2024. Auch Innsbruck-Sieger Ryan Stevenson (USA) überzeugt die Judges und belegt den zweiten Platz, Mats Bjoerndal (NOR) belegt Platz drei. Bei den Frauen zeigt Tereza Korabova (CZE) einmal mehr ihre Kreativität und sichert sich Platz 3 in Den Haag, der ihr zum Gewinn des Gesamttitels in diesem Jahr reicht. Mit einer spektakulären Show holt Maria Estuu aus Spanien ihren ersten Sieg und Alais Develay (FRA) landet wie schon in Innsbruck im November auf dem zweiten Platz.