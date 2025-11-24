Pünktlich wie auf Knopfdruck sorgte Neuschnee für eine wunderschöne Winterkulisse für die vierte Ausgabe des Snowfest Innsbruck (AUT). Beim Rock A Rail Snowboard Contest begeisterte Moritz Amsuess (AUT) das heimische Publikum in Innsbruck unter anderem mit dem besten Trick des Tages, einem Gap to Rail Frontboard, und sicherte sich damit wie schon 2024 Platz 1. Jed Sky (USA) zeigte einige großartige Moves (50-50 into Melon Drop) und landete Platz 2 vor seinem 16-jährige Landsmann Colin Frans. Bei den Frauen sorgte die 14-jährige Marie Kuhlmann (GER) für die größte Überraschung. Nach ihrem Sieg beim ersten Stopp in Hintertux (AUT) feierte sie nun ihren zweiten Rock A Rail-Sieg in diesem Jahr. Mia Langridge (GBR) holte den zweiten Platz und Anne-Sophie Lechon aus Belgien wurde Dritte. Für ihren Frontboard auf dem Down Flat Down Rail bekam sie zusätzlich den Best Trick Award.