Das hatten sich die Stuttgarter Kickers anders vorgestellt. Nach dem souveränen Auftaktsieg gegen den FC Gießen wollten die Blauen in der Regionalliga am vergangenen Samstag in Walldorf die nächsten Punkte einfahren. Doch daraus wurde nichts. Nach einer schwachen Leistung – vor allem in der Defensive – verloren die Degerlocher verdient mit 2:3 bei der Astoria. Jetzt wollen die Blauen nach der 2:3-Niederlage in Walldorf Wiedergutmachung. Am Samstag erwarten die Kickers den 1. Göppinger SV mit Kevin Dicklhuber. Wir zeigen die Partie live in App und Web.