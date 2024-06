Bundestrainer Julian Nagelsmann hat den Schiedsrichter Daniele Orsato am Sonntag nach dem 1:1 Unentschieden der DFB-Elf gegen die Schweiz kritisiert. Nach dem Spiel sagte Nagelsmann in Bezug auf den Unparteiischen in der ARD, „eine richtig klare Linie habe ich nicht gesehen.“ Nach Ansicht des 36-Jährigen, der mit dem Auftritt seiner Mannschaft insgesamt zufrieden war, hätte der nachträglich aberkannte Führungstreffer der Deutschen, durch Robert Andrich in der 17. Spielminute, durchaus zählen können. Auch eine gelbe Karte für den DFB-Verteidiger Jonathan Tah, der nun für das am Samstag anstehende Achtelfinale gesperrt ist, sorgte bei Nagelsmann für Unverständnis.