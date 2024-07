Die 21. Ausgabe der härtesten Hard Enduro Rallye, der Red Bull Romaniacs, startete mit dem In-City Prolog in Sibiu. Der handgemachte Hindernisparcours erstreckte sich über 350 Meter entlang des Boulevards; die Gesamtrundendistanz beträgt 700 Meter. Im Finale mussten die Fahrer insgesamt 8 Runden zurücklegen. Die Strecke bestand aus rund achtzig Tonnen Baumstämmen und achtzig Tonnen großen Felsen. Es gab beeindruckende zweiundzwanzig Hindernisse im Vergleich zu sieben in der zwanzigsten Ausgabe im letzten Jahr. Unerbittlich und gnadenlos präsentierte sich der Prolog – ein Hindernis folgte dem nächsten, was die größte Herausforderung für die Teilnehmer darstellte. Zu den Topfavoriten gehört der viermalige Gesamtsieger Manuel Lettenbichler aus Rosenheim. Er musste sich im Prolog mit dem dritten Platz zufrieden geben. Den Sieg sicherte sich der 33-jährige Jonny Walker (GBR) und auf Platz 2 kam Spanier Alfredo Gomez.