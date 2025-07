Die 22. Ausgabe der härtesten Hard Enduro Rallye, der Red Bull Romaniacs, startete mit dem In-City Prolog in Sibiu. Dieses Jahr wird der Sieger der Red Bull Romaniacs erstmals zum Extreme Enduro Rallye Weltmeister gekürt. Der extra für den Event gebauten Hindernisparcours erstreckte sich entlang des Boulevards. Unerbittlich und gnadenlos präsentierte sich der Prolog – ein Hindernis folgte dem nächsten, was eine große Herausforderung für die Teilnehmer darstellte. Zu den Topfavoriten gehört der fünfmalige Gesamtsieger Manuel Lettenbichler aus Rosenheim. Er musste sich im Prolog nach 10 Runden mit dem dritten Platz zufriedengeben. Den Sieg sicherte sich Billy Bolt (GBR), er war am gestrigen Prolog in einer eigenen Liga unterwegs, Zweiter wurde sein Landsmann Mitch Brightmore (GBR).