Am heutigen Mittwoch stand die 4. Etappe des Nedbank Gravel Burn an – es war der einzige Rundkurs auf der diesjährigen Route des 7-tägigen Graveletappenrennen in Südafrika. Das Männerrennen wurde von den beiden stärksten Fahrern dominiert: Matt Beers (RSA) im Führungstrikot und Simon Pellaud aus der Schweiz. Matt Beers gelang der 3. Sieg auf Etappe 4. Simon Pellaud belegt den zweiten Platz, sowie auch in der Gesamtwertung. Die Amerikanerin Melisa Rollins sicherte sich den ersten Tagessieg, gefolgt von Hayley Preen (RSA) und Ashleigh Moolman (RSA). Die Südafrikanerin Ashleigh Moolman-Pasio übernimmt das orangefarbene Führungstrikot, da Axelle Dubau-Prevot (FRA) anfangs der Etappe einen Platten erlitt und viel Zeit bei der Reparatur verlor.