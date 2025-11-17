Die GKA Kite World Tour 2025 machte vom 12. bis 15. November erneut Halt in Taíba, Brasilien, wo das Saison-Finale in der Freestyle-Disziplin ausgetragen wurde. Die Lagune von Taíba bot die perfekte Kulisse für den letzten Freestyle Kite-Weltcup: konstante Winde, flaches Wasser und eine aufgeheizte Atmosphäre, die die Athleten an ihre Grenzen brachte und zwei davon reisen mit dem Weltmeistertitel nach Hause: die Brasilianerin Bruna Kajiya gewann ihre sechsten Titel und der Deutsche Finn Flügel wurde erstmals GKA Freestyle Kite Weltmeister. Das Finale der Männer war eines der hochkarätigsten Heats, die jemals in Taíba zu sehen waren. Vier ehemalige oder aktuelle Titelanwärter, Maxime Chabloz aus der Schweiz, die Italiener Gianmaria Coccoluto und Matteo Dorotini sowie Finn Flügel aus Deutschland, zeigten einen spektakulären Trick mit hohen Scores nach dem nächsten. Als der Druck gegen Ende des Finals immer größer wurde, nutzte Flügel den Moment und ging mit einem massiven KGB 9 in Führung, wobei keiner der anderen Athleten seine Gesamtpunktzahl nochmals übertreffen konnte. Finn Flügel holte sich damit seinen ersten GKA Freestyle Kite Weltmeistertitel und krönte eine herausragende Leistung in einem denkwürdigen Finale.