Die Weltelite des Mountainbike-Marathons trifft sich beim Scott Mediterranean Epic 2026: Es ist erneut eines der ersten großen Aufeinandertreffen der Mountainbike-Marathon-Saison (UCI Hors Catégorie - höchste Klasse). Das Etappenrennen begann mit einem anspruchsvollen Zeitfahren, bei dem David Valero und Rosa van Doorn als erste Gesamtführende hervorgingen. Insgesamt gingen 700 Fahrer aus 24 Nationen an den Start. Die Etappe 1 umfasste eine 28 km lange Strecke mit 515 Höhenmetern. Der Start am Torre del Rey in Oropesa del Mar bot eine spektakuläre Kulisse für ein sehr ausgeglichenes Zeitfahren mit einer präzisen Mischung aus flachen Abschnitten, Anstiegen und Abfahrten. Eine ideale Strecke, um herauszufinden, welche Fahrer wirklich um die Gesamtwertung mitkämpfen können.