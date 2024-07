Am Sonntag, den 7. Juli fand im bayerischen Roth bei Nürnberg, wo der Triathlonsport seit 40 Jahren beheimatet ist, der weltweit größte Langdistanz-Triathlon, der DATEV Challenge Roth 2024, statt. 55 Profi- Athleten und 32 Profi-Athletinnen sowie tausende Amateure gingen an den Start, um die traditionelle Triathlon-Distanz von 3,8 km Schwimmen, 180 km Radfahren und 42,2 km Laufen durch den Landkreis Roth zu bewältigen. Magnus Ditlev gewinnt zum dritten Mal in Folge den Challenge Roth und unterbietet seine Bestzeit aus dem Vorjahr nochmal. Die Bayreutherin Anne Haug die nach einem krankheitsbedingt schweren Saisonbeginn erst am Montag für ihr Heimrennen nachgemeldet hatte, gewinnt den Klassiker in inoffiziellen 8:02:38 Stunden und unterbietet damit die Zeit von Vorjahressiegerin Daniela Ryf um über 6 Minuten.