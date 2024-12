Der Tchoukball Nations Cup findet vom 19. bis 21. Dezember 2024 in Genf, Schweiz, statt. Bei der diesjährigen Ausgabe werden wieder die besten Tchoukballspieler*innen der Welt in den Kategorien Damen und Herren antreten. Der Tchoukball Nations Cup wächst von Jahr zu Jahr an Bedeutung und ist heute neben den Weltmeisterschaften der prestigeträchtigste Tchoukball-Wettbewerb der Welt. Einige der besten Spieler*innen der Welt treten in den 17 vertretenen Nationalmannschaften an. Die Organisatoren freuen sich, neue Länder wie Singapur bei den Frauen und Kanada bei den Männern begrüßen zu dürfen. Die teilnehmenden Nationen sind im angehängten Spielplan zu finden, sowie einigen Bildern des letzten Jahres. Dieses Event ist eine hervorragende Gelegenheit, um Tchoukball auf Weltklasseniveau zu sehen. Alle Spiele finden im Sportzentrum Queue d'Arve in Genf statt und werden live aus der Brandt Arena übertragen. Mit 8 Kameras, die rund um das zentrale Spielfeld positioniert sind, und einem verstärkten TV/Video-Team werden die Bilder besonders attraktiv sein und den Zuschauern ein besseres Gefühl für die Emotionen auf dem Spielfeld und auf den Tribünen vermitteln.