Die bekannte Stabhochsprung- und Weitsprungveranstaltung, die Golden Fly Series, fand zum ersten Mal in Genf, Schweiz, statt, und zwar am malerischen Ufer des Genfer Sees, in der Nähe des berühmten Jet d’Eau mit seinem 140 Meter hohen Wasserstrahl. Am 21. September traten einige der weltbesten Weitspringer und Stabhochspringer auf der größten WA-zertifizierten mobilen Leichtathletikanlage der Welt, bekannt als „The FlySwat“, an, um wichtige Weltranglistenpunkte zu sammeln. Neunzehn Weltklasseathleten aus vier Kontinenten kämpften um einen Platz auf dem Siegerpodest. Im Weitsprung der Männer gab es viele Talente, aber der herausragende Athlet des Abends war Chenoult Lionel Coetzee (NAM). Er genoss sichtlich seine erste Teilnahme an der Golden Fly Series auf dem FlySwat und feierte seinen Sieg mit beeindruckenden 7,99 Metern. Der 20-jährige Bulgare Bozhidar Saraboyukov sicherte sich mit 7,96 Metern den zweiten Platz, dicht gefolgt vom Usbeken Anvar Anvarov, der mit 7,87 Metern Dritter wurde.