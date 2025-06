Da sind sie wieder: Der 1. FC Nürnberg startete am Dienstag, 24. Juni, in die rund sechswöchige Saisonvorbereitung. Etwa 250 Club-Fans waren dabei als die Mannschaft von FCN-Coach Miroslav Klose wieder den Rasen am Valznerweiher betraten. Sieben Neuzugänge hat der Club bereits präsentiert - alle neuen Gesichter rund um Semir Telalović waren beim öffentlichen Trainingsauftakt dabei. Caspar Jander und Winners Osawe fehlten wegen der Europameisterschaften im Junioren-Bereich.