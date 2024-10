Die GWA Wingfoil World Tour hat zwei neue Weltmeister in der Wave-Disziplin beim dritten und letzten Stopp der Saison nach einem actionreichen zweiten Tag in Ibiraquera, Brasilien. Cash Berzolla (USA) und Elena Moreno (ESP) sind die neuen GWA Wingfoil Wave Weltmeister 2024! Der US-Amerikaner Cash Berzolla ist mit seinem Sieg in Marokko Anfang des Monats die Sensation der Saison. Im Viertelfinale in Ibiraquera schied er zwar überraschend aus, doch sein früherer Rekord sichert ihm den Titel, auch wenn der Wettbewerb noch nicht beendet ist. Die Spanierin Elena Moreno hatte den Titel in Brasilien bereits sicher, nachdem sie bei den vorangegangenen Tourstopps zwei beeindruckende Events gewonnen hatte. Die kleine Frauenflotte bedeutet, dass sie bereits genügend Punkte hat, wenn sie aufs Wasser geht.