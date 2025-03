Der Engadin Skimarathon ist das zweitgrößte Skilanglauf-Event der Welt und zieht jährlich tausende Langlaufbegeisterte ins Bündner Hochtal. Die in der Vorwoche stattfindenden Engadin Frauenlauf und Engadin Nachtlauf verzeichnen ebenfalls Rekordbeteiligungen. Der Frauenlauf, bei dem 1.198 Teilnehmerinnen an den Start gingen, wird von Lea Fischer gewonnen, während der Nachtlauf 935 Läuferinnen und Läufer bei Dunkelheit über die 17 km lange Strecke führte. Am 9. März 2025 gewinnt die 55. Ausgabe des Engadin Skimarathons der Norweger Håvard Moseby bei den Männern und die Schweizerin Nadine Fähndrich bei den Frauen bei mehr als 12.000 startenden Athletinnen und Athleten.