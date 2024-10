Es ist wieder mal Derby-Zeit in Franken. Das Kleeblatt als Gastgeber, der Club tritt die kurze Auswärtsfahrt zum Ronhof an. Es ist ein Spiel voller Geschichte und Emotionen, das am Sonntag ein neues Kapitel schreibt. Aber ist es wirklich noch das Spiel der Spiele? Wir haben in beiden Städten nachgefragt und uns auf die Suche nach der Derby-Stimmung gemacht.