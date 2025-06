Der neue Bundesliga-Spielplan ist da – und wir schauen ihn uns an! âš˝ Dirk Preiß und Philipp Maisel analysieren die kommenden Gegner des VfB Stuttgart, sprechen über den Saisonstart, brisante Partien und mögliche Stolpersteine. Was bedeutet der Spielplan für den VfB? Wie schwer ist das Auftaktprogramm? Und welche Highlights erwarten uns in der neuen Bundesliga-Saison 2025/26?