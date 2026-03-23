Chappell Roan hat sich nach Berichten über einen Sicherheitsvorfall in einem Hotel in São Paulo geäußert, bei dem ein junger Fan involviert war und der das elfjährige Mädchen angeblich in Tränen ausbrechen ließ. Der brasilianische Fußballer Jorginho Frello behauptete, ein Sicherheitsmann des Hotels habe seine Frau und seine Stieftochter konfrontiert, nachdem das Kind Roan beim Frühstück kurz bemerkt hatte. Er warf dem Wachmann ein äußerst aggressives Verhalten vor und sagte, dieser beschuldigte das Kind der Respektlosigkeit und Belästigung der Künstlerin. Berichten zufolge handelt es sich bei dem Kind um die Tochter des Schauspielers Jude Law. In einem Video auf Instagram sagte die 28-Jährige, sie habe mit der Auseinandersetzung nichts zu tun gehabt und sei zu dem Zeitpunkt nicht darüber informiert gewesen. „Ich habe nicht einmal eine Frau und ein Kind gesehen…niemand kam auf mich zu, niemand hat mich belästigt“, sagte sie und behauptete, sie habe gerade gefrühstückt und sei weder angesprochen noch über irgendetwas informiert worden. Roan entschuldigte sich außerdem bei der Familie und sagte: „Es tut mir leid für Mutter und Kind.“ Sie betonte, dass sie „keine Fans meiner Musik hasst. Ich hasse keine Kinder.“ Sie fügte hinzu, die Situation mache sie „sehr traurig“ und das Mädchen habe das „nicht verdient“. Frello sagte, seine Tochter sei nach dem Vorfall extrem erschüttert gewesen und habe viel geweint. Roan trat später beim Lollapalooza Brazil auf und bedankte sich bei ihrer Crew und ihren Sicherheitsleuten, während die Geschichte online die Runde machte.