Das Sport-Festival in der Triathlon-Hochburg ist bereits seit 1984 Heimat für Triathletinnen und Triathleten aus aller Welt. 3,8 km Schwimmen, 180 km Radfahren und 42,2 km Laufen durch den Triathlonlandkreis Roth. Emotionen und Gänsehaut sind garantiert, beispielsweise am mythischen Schwimmstart am Main-Donau-Kanal, am legendären Solarer Berg oder bei der magischen Finishline-Party im Triathlonstadion. Die weltbesten Athleten wie Patrick Lange (GER) Magnus Ditlev (DEN), Rudy von Berg (USA), Daniel Baekkegard (DEN), Leon Chevalier (FRA), Clement Mignon (FRA), Tomás Rodriguez (MEX) Laura Philipp (GER), Svenja Thoes (GER), Els Visser (NED) kämpfen um den Sieg.