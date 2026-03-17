Im mittelfränkischen Roth leben circa 25.500 Menschen. Einmal im Jahr steigt diese Zahl aber sprunghaft an. Dann empfangen das sonst so beschauliche Städtchen und der dazugehörige Landkreis rund 300.000 Menschen, die das größte Triathlon-Spektakel der Welt live mitverfolgen wollen. In diesem Jahr könnten es sogar noch mehr Schaulustige werden, denn das Starterfeld ist im wahrsten Sinne des Wortes rekordverdächtig. Julia Feuerstein hat Felix Walchshöfer zum Gespräch getroffen.