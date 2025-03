Die GKA Kite World Tour 2025 kürt ihre ersten Siegerinnen beim Weltcup in der Disziplin Kite-Surf auf Sal, Kap Verde. Capucine Delannoy (FRA) setzte sich in einem hochklassigen Duell gegen Moona Whyte (USA) durch und feierte ihren ersten Sieg auf Kap Verde. Die amtierende Kite-Surf-Weltmeisterin knüpft damit nahtlos an ihre Erfolge der vergangenen Saison an und untermauert ihre Titelambitionen für 2025.