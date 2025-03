Tristan Nortje und Marco Joubert gewannen die 6. Etappe des Absa Cape Epic 2025, während der Vorsprung auf die Führenden Nino Schurter und Filippo Colombo auf 32 Sekunden schrumpfte, was zu einem spannenden Finale führte. In der UCI-Kategorie der Männer liegt das rein afrikanische Team Imbuko ChemChamp A mit Marco Joubert (RSA) und Tristan Nortje (RSA) auf dem dritten Platz, Zweiter ist das italienische Duo Simone Avondetto (ITA) und Luca Braidot (ITA) für WILIER-VITTORIA, und das gelbe Leadertrikot tragen mit fast 2 Minuten Vorsprung Filippo Colombo (SUI) und Nino Schurter (SUI) für SCOTT-SRAM MTB Racing. In der Kategorie Aramex UCI Women's liegt das rein afrikanische Team Bianca Haw (RSA) und Haley Preen (RSA) von TitanRacing SE Honeycomb auf Platz 3, Zweite sind Vera Looser (NAM) und Alexis Skarda (USA) von Efficient Infiniti SCB SRAM und mit einem Vorsprung von fast 15 Minuten liegen Toyota | Specialized, Annika Langvad (DEN) und Sofia Gomez Villafane (ARG)