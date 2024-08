Holstein Kiel ist zwar mit einer Niederlage in die Bundesligasaison gestartet, doch auch aus einer Niederlage können die Störche Mut schöpfen. Auswärts verloren sie nur mit einem 3:2 gegen die TSG 1899 Hoffenheim und kämpften sich in der Schlussphase in Unterzahl nochmal ran. Das macht Hoffnung, dass es dieses Wochenende zu Hause gegen Wolfsburg mit den ersten Punkten in der Bundesliga klappen könnte.