Am Wochenende trafen sich die besten Big Air Kitesurfer der Welt im Süden Frankreichs – mit dabei auch der erst 15-jährige Bayer Finn Flügel. Nach einem dritten Platz beim ersten Big Air Weltcup der Saison, welcher bereits im November 2024 in Jericoacoara (BRA) ausgetragen wurde, gehörte Finn Flügel zu den Mitfavoriten. Beim GKA Lords of Tram Event in Barcarès wurden nun die Weltmeister gekürt. Beide Weltcups zählen gleichermaßen in die Wertung. Für Finn Flügel war in der 3. Runde leider Schluss. Er belegte in Heat 1 mit 19.20 Punkten die geringste Punktzahl von den 4 Teilnehmern in seinem Heat. Perfekte Bedingungen sorgten für eine atemberaubende Flugshow mit bis zu 25m höhen Sprüngen bei der spektakulärsten Kitesurf Disziplin Big Air Twin Tip. Verantwortlich für die perfekten Bedingungen war der Tramontana Wind, welcher von den schneebedeckten Pyrenäen offshore über die Lagune von Barcarès hinweg zog. Bei den Frauen setzte sich die Brasilianerin Mikaili Sol durch – sie war sowohl in Jericoacoara, als auch nun in Barcarès die beste und gewann völlig zurecht den Weltmeistertitel. Im Männerwettbewerb gewann der Italiener Andrea Principi das Lords of Tram Event und der Spanier Lorenzo Casati belegte den zweiten Platz. Mit diesem zweiten Platz in Frankreich wurde Lorenzo Casati neuer neue GKA Big Air Twin Tip Kite Weltmeister.