Der VfB Stuttgart zeigte im Topspiel am Freitagabend gegen Bayern München eine sehr ordentliche Leistung auf Augenhöhe. In der zweiten Halbzeit ist es dann leider der VfB selbst, der den Bayern durch zwei Schnitzer in der Verteidigung den 1:3-Endstand besorgte. Philipp Maisel mit unseren 90 plus 3.