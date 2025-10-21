der dritte Tag der Freestyle Pro Tour 2025 in Naxos, Griechenland brachte nur leichte Winde, so dass das Tow-In Finale ausgetragen wurde. Drei Männer und drei Frauen kämpften um einen begehrten Platz im Super-Finale. Maaike Huvermann bewies erneut, warum sie die zu schlagende Fahrerin ist, indem sie souverän einen Air Funnel und einen Burner aus der Welle heraus landete, sich damit den ersten Platz sicherte und ihren Platz im Superfinale am Dienstag klar machte. Dicht auf den Fersen folgte Lisa Kloster, die einen sauberen Funnel zeigte und in ihrem zweiten Lauf sogar einen Double Pop wagte, bei dem sie fast die beiden vollständigen Drehungen schaffte, bevor sie auf halbem Weg ins Straucheln geriet. Dennoch reichte es für den zweiten Platz. Auf dem dritten Platz landete Ziva Batis, eine Newcomerin in der Tow-In-Disziplin, die mit ihrer Gelassenheit und Konstanz beeindruckte und zwei perfekte Funnels landete, bevor sie zum Abschluss ihrer Session einen Spock versuchte. Im Finale der Männer lieferte Yentel Caers erneut, als es darauf ankam – ein klassischer Air Funnel Burner in letzter Sekunde sicherte ihm den letzten Qualifikationsplatz. Takumi Moriya beeindruckte die Jury und das Publikum gleichermaßen mit einem supertechnischen Double Burner, einer der schwierigsten Figuren im Tow-In, insbesondere ohne die Hilfe der Windkraft, um den Schwung durch die zweite Drehung zu tragen. Die herausragende Leistung des Tages kam jedoch von Tigo Kort. Der niederländische Fahrer war die ganze Saison über auf einer Mission und verbesserte sich von Event zu Event stetig. Nach einem starken Start mit einem stylischen Burner 360 ging Tigo in seinem zweiten Lauf aufs Ganze und zeigte einen One-Handed Burner.