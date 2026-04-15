Die Nachwuchs-BMX-Fahrerin Alina Gagel wurde von der Sparkasse Nürnberg als “Eliteschülerin des Sports” ausgezeichnet. Gagel besucht den Realschulzweig der Bertold-Brecht-Schule in Langwasser die als Eliteschule des Sports auch den BMX-Sport fördert. Mit der Auszeichnung werden sowohl ihre sehr guten sportlichen als auch ihre schulischen Leistungen gewürdigt. Zuletzt gewann sie bei den U15-Europameisterschaften eine Bronzemedaille und ihr Notendurchschnitt in der 9 Klasse liegt bei 1,9. Alinas großes Ziel ist die Teilnahme bei den Olympischen Spielen.