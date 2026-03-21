Die Zahl der Besucherinnen und Besucher hat alle Erwartungen übertroffen: 31.736 Fans waren beim ersten Spiel der Frauen des VfB Stuttgart in der MHP-Arena dabei. Ein neuer Zuschauerrekord für ein Spiel in der zweiten Liga der Frauen. Die konnten die sportlichen Erwartungen allerdings nicht erfüllen. Das Team verlor die Partie gegen den 1. FSV Mainz 05 mit 2:4 – und damit auch wichtige Punkte im Kampf um den Aufstieg.