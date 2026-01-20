Video sorgt für Erheiterung: Wanderer verulkt Stuttgart 21

Ein Clip, in dem ein Wanderer in voller Bergsteigerbekleidung die S21-Umleitungsstrecke abläuft, sorgt derzeit in sozialen Netzwerken für Erheiterung. Was hinter der Aktion steckt.

Ein passionierter Wanderer sorgt aktuell mit einem Video für Unterhaltung im Netz, in dem er Stuttgart 21 auf die Schippe nimmt. In voller Alpin-Bergersteigermontur bestreitet Matvii Dundal, der einen Instagramkanal zum Thema Bergsteigen betreibt, den Baustellenweg. „Wie sich der Stuttgart-21-Fernwanderweg anfühlt“, schreibt er dazu.

Dundal hat das Hobby Bergsteigen erst seit vergangenem Sommer für sich entdeckt. Die Idee, seine Passion mit Stuttgart 21 in Bezug zu bringen, sei ihm „ganz spontan an einem Freitagabend“ gekommen. „Zusammen mit meinem Bruder beschlossen wir, ein ähnliches Video in unserer Stadt zu machen, weil vorher niemand so etwas gemacht hatte“, sagt Dundal.

Beim Dreh habe er sich in dem Outfit „relativ wohl“ gefühlt. „Es gab viele Blicke, denn die Leute haben nicht erwartet, jemanden in so einem Outfit mitten in der Menge zu sehen.“ Aber die Reaktionen seien „nur positiv“ gewesen. Die Idee sei spontan gewesen, „so wie bei all meinen Videos.“ Dundal könne darum nicht genau sagen, ob er etwas Ähnliches plane.

Der Bergsteiger Dundal ist nicht der erste, der auf die Idee kommt, den langen S21-Baustellenweg mit einem Fernwanderweg zu vergleichen. In der Wander-App Komoot hat ein Spaßvogel die Strecke im Dezember 2025 ebenfalls als Wanderweg eingetragen. Etwa 17 Minuten sind demnach nötig, um die 1,1 Kilometer rund um den Hauptbahnhof zurückzulegen. Wie lange Dundal gebraucht hat, ist nicht bekannt.