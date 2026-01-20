Video sorgt für Erheiterung: Wanderer verulkt Stuttgart 21

Ein Clip, in dem ein Wanderer in voller Bergsteigerbekleidung die S21-Umleitungsstrecke abläuft, sorgt derzeit in sozialen Netzwerken für Erheiterung. Was hinter der Aktion steckt.
Ein passionierter Wanderer sorgt aktuell mit einem Video für Unterhaltung im Netz, in dem er Stuttgart 21 auf die Schippe nimmt. In voller Alpin-Bergersteigermontur bestreitet Matvii Dundal, der einen Instagramkanal zum Thema Bergsteigen betreibt, den Baustellenweg. „Wie sich der Stuttgart-21-Fernwanderweg anfühlt“, schreibt er dazu.