Am 27. und 28. Juni verwandelt das Zubrovka House Festival den Schlossgarten in Stuttgart in eine Open-Air-Bühne für internationale House Music. Über zwei Tage sorgen Acts wie Andrea Oliva, Anrey, Marten Lou, Mc Fly, Nhoa, Vanco, Liva K, Inan Batman und Massuma für Stimmung mitten im Herzen der Stadt. Die zentrale Lage, nur wenige Gehminuten vom Hauptbahnhof entfernt, macht das Festival auch für Kurzentschlossene leicht erreichbar. Tickets und weitere Infos unter zubrovka-festival.com.