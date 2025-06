Wiz Khalifa, einer der prominentesten Verfechter des Kiffens, verriet bei „Jimmy Kimmel Live!“, dass er etwa 30 Joints am Tag raucht. Während des Interviews sagte der Rapper, dass Marihuana eine große Rolle in seiner täglichen Routine spielt und ihm hilft, den Boden unter den Füßen zu behalten, während er Arbeit, Familie und persönliche Ziele jongliert. „Ja, ja, ja“, bestätigte er, als er nach der Zahl gefragt wurde, und fügte hinzu: "Ich habe Dinge zu erledigen. Ich trainiere - ich habe Kinder, also mache ich eine Menge verschiedener Dinge". Khalifa erklärte, dass er das Rauchen als eine Art „mentale Übung“ betrachte, die ihm helfe, die täglichen Pflichten zu bewältigen und dabei entspannt zu bleiben. Khalifa, 37, sagte, er habe als Teenager mit dem Rauchen begonnen, als er in Studios herumhing, wo Gras unter Musikern üblich war. „Es war nur zu musikalischen Zwecken, wie im Studio zu sein und mit anderen Musikern abzuhängen - es war einfach das Richtige“, sagte er. Khalifa bereitet sich auch auf seine „Good Vibes Only Tour“ vor, die ihn zusammen mit DaBaby und Sean Paul diesen Sommer durch ganz Nordamerika führen wird.