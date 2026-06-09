Zu groß, zu alt oder schwer heizbar: In Deutschland lassen sich einige leerstehende Kirchen finden. Der Künstler Benedikt Forster zeigt, dass in diesen Gebäuden viel Potenzial steckt. Seit über 40 Jahren lebt er gemeinsam mit seiner Frau in der Kirche „Zum Heiligen Kreuz“ in Bretten bei Karlsruhe. Der Altar wird im Garten als Tisch genutzt, die Sakristei wurde zur Küche, der Dachstuhl für Schlafräume ausgebaut, und das Kirchenschiff dient dem 71-Jährigen als Atelier.